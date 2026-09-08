Tajani inicia en Buenos Aires una gira latinoamericana centrada en los vínculos económicos

Tajani encabeza una misión integrada por Confindustria -la principal organización empresarial del país- y una delegación de más de 100 empresas, que comenzó en Argentina, donde permanecerá durante la jornada de este martes, y que continuará en São Paulo (Brasil) el próximo miércoles y jueves.

En la capital argentina, el ministro tiene previsto reunirse con Milei y con su homólogo, Pablo Quirno, con el foco puesto en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Italia y Argentina y en la aplicación del Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030, una hoja de ruta bilateral para reforzar la cooperación entre ambos países.

La agenda incluye además un foro empresarial destinado a impulsar los intercambios comerciales, las inversiones y la ayuda industrial entre compañías de ambos países, con presencia también del ministro italiano de Educación y del Mérito, Giuseppe Valditara.

La delegación italiana está interesada especialmente en sectores como la agroalimentación, la industria farmacéutica, la energía, las infraestructuras sostenibles, la maquinaria, el ámbito digital y las nuevas tecnologías.

Según datos de Eurostat citados por el Gobierno italiano, el comercio de bienes entre la Unión Europea y el bloque sudamericano alcanzó los 21.790 millones de euros en mayo y junio de 2026, un 19 % más que en el mismo periodo de 2025.

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El intercambio entre Italia y los países del Mercosur aumentó un 51 % entre 2019 y 2025 y alcanzó casi 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2026.

La gira de Tajani se enmarca en la estrategia italiana de "diplomacia del crecimiento" y en las oportunidades que Roma espera que genere el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Tras Argentina, el ministro viajará a Brasil, donde continuará la misión con encuentros con las autoridades y el sector empresarial brasileño.

Argentina y Brasil son dos de los principales mercados de América Latina para Italia y concentran buena parte de la actividad de la misión empresarial italiana.