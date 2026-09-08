Un herido en una manifestación contra Afd en la segunda ciudad de Sajonia-Anhalt

La manifestación había sido convocada por la "Federación de Organizaciones para la Lucha de Clases" en Halle que, tras la capital Magdeburgo, es la segunda ciudad de Sajonia-Anhalt, donde AfD obtuvo este domingo una victoria arrolladora.

La organización que convocó la manifestación, según su página web, quiere "superar el sistema de explotación del capitalismo". Según el diario regional "Mitteldeutsche Zeitung", en la manifestación participaron cerca de mil personas.

El hombre recibió un impacto en la cara y fue atendido en el lugar de los hechos sin ser hospitalizado.

La policía encontró el proyectil y concluyó que procedía de un arma de aire comprimido que puede comprar cualquier persona sin licencia especial.

La AfD obtuvo en las elecciones regionales un 43,8 %, duplicando su resultado de cinco años antes. En Halle ganó en dos de las cuatro circunscripciones electorales.