Von der Leyen y Costa: la glorificación de Mladic choca con el camino de Serbia a la UE

"Las imágenes del funeral de Ratko Mladić son un escándalo (...). Los elementos de apoyo oficial y la presencia de algunos altos funcionarios serbios en el funeral son lamentables. Demuestran un fracaso a la hora de confrontar un capítulo oscuro de la historia reciente de Europa y contradicen los valores que sostienen el camino de Serbia hacia la UE", escribieron ambos líderes europeos de manera conjunta en redes sociales.

Von der Leyen y Costa destacaron que Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, así como por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra relacionados con el asedio de Sarajevo, murió cumpliendo dicha condena y era un "criminal de guerra".

"Nuestros pensamientos están con todas las víctimas de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia", dijeron.

El llamado 'carnicero de los Balcanes', que falleció con 83 años a finales de agosto en una celda en La Haya, fue enterrado este lunes tras una ceremonia celebrada en la iglesia de San Lucas de Belgrado, en la que miembros del Ejército serbio cubrieron el féretro con las banderas de Serbia y de la República Srpska.

Según la televisión pública serbia RTS, el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic, no asistió al funeral, pero sí estuvo presente su hijo, Danilo, y también acudieron el ministro de Defensa serbio, Bratislav Gasic; el ministro de Justicia, Nenad Vujic, entre otros miembros del actual Gobierno.

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Además, se vio en las imágenes al expresidente de la República Srpska Milorad Dodik, al embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko, así como al exministro griego de Defensa y dirigente derechista Panos Kammenos (2015-2019).