Wistron, proveedor taiwanés de Nvidia, emitirá 1.500 millones de dólares en acciones

En un comunicado remitido anoche a la Bolsa de Taipéi, donde cotiza, la compañía indicó que emitirá 25 millones de certificados de depósito globales -equivalentes a un 7,29 % de su circulación- a un precio unitario de 58,88 dólares, lo que supone un descuento de en torno a un 5,5 % frente al último precio de cierre.

Así, las acciones de Wistron caían hoy un 5,33 % poco antes de las 12:00 hora local (04:00 GMT), aunque siguen acumulando un repunte de más de un 20 % en lo que va de año ante el interés de los inversores por empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial (IA).

Wistron, que fabrica servidores, está ampliando su capacidad tanto en Taiwán como en Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda de esos aparatos derivada precisamente de la IA, para la que suponen su 'corazón físico' dentro de los centros de datos donde se entrenan y ejecutan los modelos.

La tecnológica abrió en julio una fábrica de servidores para IA en Texas (EE. UU.) con una inversión de 700 millones de dólares, su primera instalación manufacturera en el país norteamericano, donde se espera, según CNBC, que produzca la próxima generación de plataformas de computación para Nvidia, denominada Vera Rubin.