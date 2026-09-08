Zelenski reconoce dificultades a la hora de interceptar misiles balísticos rusos

“En total, nuestros guerreros derribaron 175 objetivos aéreos esta noche, pero por desgracia no todos ellos. Pese a los buenos resultados con los misiles de crucero, los misiles balísticos siguen siendo especialmente difíciles de interceptar, y todos los días explicamos a nuestros socios nuestra necesidad de interceptores”, escribió en X Zelenski.

Según dijo la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas aéreas interceptaron 31 de los 32 misiles de crucero lanzados por Rusia. La Fuerza Aérea dio cuenta además de 2 misiles balísticos derribados, pero dejó de informar en agosto del número de misiles de este tipo que lanza Rusia debido a la caída dramática de los porcentajes de interceptación.

Zelenski anunció nuevas reuniones que empezarán hoy mismo con representantes de los países y las empresas que pueden suministrar nuevos misiles PAC-3 para sistemas antiaéreos Patriot -los más efectivos para derribar misiles balísticos- y con capacidad para contribuir a que Ucrania y socios europeos como Alemania consigan producir su propio sistema aéreo antibalístico.

Además de en Kiev, donde varias infraestructuras civiles y edificios residenciales sufrieron daños en el ataque de esta madrugada, el ataque ruso también alcanzó un mercado de las afueras de Odesa, la locomotora de un tren que cubre el trayecto entre Kiev y la ciudad fronteriza nororiental de Sumi y una estación ferroviaria en la misma región de Sumi.

Zelenski dio cuenta asimismo de ataques contra las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.