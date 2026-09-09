Imputan a cuatro policías de Neuquén por homicidio de albañil paraguayo

El paraguayo asesinado fue José Augusto Galeano Mendoza, de 47 años, quien murió el 18 de noviembre de 2025 tras ser abandonado por la propia Policía local frente al Hospital Dr. Horacio Heller, en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del Neuquén, en la región de la Patagonia, Argentina.

Nuestro compatriota vivía en el país vecino hacía 20 años. Trabajaba como albañil y estaba en pareja con una argentina. Era oriundo del municipio de Guarambaré, departamento Central.

Según sus familiares, José Augusto sufría de una condición médica similar a la del síndrome de pánico, es decir, una especie de trastorno de ansiedad que le causaba ataques repentinos que lo llevaban a un estado de desesperación total.

Aquella noche, estaba cenando con su mujer cuando repentinamente tuvo un brote de pánico y salió corriendo de su casa, llevando incluso el cuchillo que estaba utilizando en la mesa.

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Desesperado, el paraguayo llegó al hospital Heller, como para pedir ayuda, pero los médicos y pacientes que estaban esperando consideraron su actitud como un ataque, ya que aún tenía en su mano el cuchillo con el que estaba cenando.

Rápidamente, llegaron al lugar al menos seis policías, quienes le arrebataron el cuchillo y lo redujeron violentamente. Después lo llevaron esposado y cargando hasta afuera del hospital, donde lo tiraron al suelo y comenzaron a propinarle patadas, para “tranquilizarlo”.

El paraguayo, de hecho, permaneció boca abajo, esposado, mientras los policías se arrodillaban sobre su espalda. Así, luego de unos minutos, falleció.

La muerte del paraguayo José Augusto Galeano Mendoza fue idéntica a la del estadounidense George Floyd, quien fue asesinado en 2020 por la Policía en Mineápolis, Estados Unidos. Este último es un caso que tuvo repercusión mundial.

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Volviendo al caso del paraguayo, ahora, nueve meses después, los fiscales Lorena Juárez y Maximiliano Jávega, de la Fiscalía de Neuquén, imputaron a los cuatro policías que permanecieron con el paraguayo hasta el momento de su muerte.

Se trata de los agentes Marcelo Orellana, Gino Facci, Tomás Ontiveros y Milton Torrico, procesados por homicidio simple con dolo eventual en exceso del cumplimiento del deber.

El juez local, Luciano Hermosilla, admitió la imputación e impuso medidas alternativa para los policías, según los datos publicados en Argentina.

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Los testimonios recogidos por la Fiscalía sostiene que los policías se arrodillaron sobre el paraguayo, presionando su torso contra el suelo, mientras este gritaba que no podía respirar. Nuestro compatriota permaneció así por unos 15 minutos, hasta que murió.

Recién cuando ya no se movía y comprobaron que no respiraba, los policías lo dejaron en el lugar, frente al hospital. Pese a la reanimación efectuada en la calle, ya no pudieron salvar al paraguayo.