Repatriaron al paraguayo asesinado por policías en Argentina

El paraguayo asesinado en Argentina fue identificado como José Augusto Galeano Mendoza, de 47 años, oriundo de la ciudad de Guarambaré, departamento Central.

De hecho, José Galeano fue sepultado ayer en dicho municipio, tras haber sido traído el sábado último de Argentina, donde vivió los últimos 20 años trabajando como constructor.

Él residía últimamente en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a 1.150 kilómetros de Buenos Aires y 2.170 kilómetros de Asunción.

José Galeano sufría de una condición médica similar a la del síndrome de pánico, es decir, una especie de trastorno de ansiedad que le causaba ataques repentinos que lo llevaban a un estado de desesperación total.

Justamente, en la noche del 18 de noviembre pasado, mientras estaba cenando con su pareja argentina, el paraguayo tuvo un episodio y salió corriendo de la casa, pidiendo ayuda, llevando incluso en la mano aparentemente de manera involuntaria el cuchillo con el que estaba comiendo.

Como ya era paciente de ese centro, el paraguayo llegó corriendo y desesperado al Hospital Dr. Horacio Heller, que es el principal de la ciudad, donde pidió ayuda, aunque sí a los gritos, porque estaba atravesando por una de sus crisis.

Es más, como aún tenía en su mano el cuchillo con el que salió de su casa, los funcionarios del hospital pidieron ayuda a la Policía.

Efectivamente, cuatro agentes llegaron y redujeron a nuestro compatriota, a quien esposaron hacia atrás y lo sacaron cargándolo entre todos.

Otros pacientes que estaban en el lugar grabaron el momento en que uno de los policías le metió una patada en el pecho a nuestro compatriota cuando lo estaban sacando ya esposado.

El paraguayo fue literalmente arrojado al piso por los policías frente al hospital, donde supuestamente para terminar de calmarlo uno de ellos se arrodilló sobre su pecho, provocando que nuestro compatriota pidiera auxilio ya que no podía respirar.

Después, otro policía le aplicó una patada y ya no despertó.

Escándalo en la ciudad

Increíblemente, los policías informaron que el paraguayo murió de un infarto, omitiendo los rastros de tortura que sí se evidenciaron en el informe médico, que consigna que perdió la vida por trauma cerrado de tórax grave.

“En un momento, los policías le dan una patada en la cabeza y ahí el muchacho no habló más, se desplomó”, dijo una testigo cuyo testimonio fue publicado por el diario LM Neuquén.

Los policías responsables están apartados de sus funciones, pero no hay avances en la investigación.