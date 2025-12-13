Paraguayo muerto en Neuquén tenía ocho costillas rotas y los pulmones perforados

José Augusto Galeano Mendoza, oriundo de la ciudad de Guarambaré emigró a la Argentina hace unos años, primero trabajó en los campos de uva en Mendoza, luego cambió al rubro de la construcción, ramo en el que era muy reconocido en la región. Pero hace unos seis años se trasladó a Neuquén donde estaba afincado con su esposa y dos hijos, uno de 15 y otro de siete años.

Según sus familiares José Augusto era asmático y al mismotiempo sufría ataques de pánico, dolencias de las que se estaba tratando en el hospital Heller, que está ubicado en la calle Lihuen y Godoy de la ciudad de Neuquén.

En la madrugada del 18 de noviembre ultimo José Augusto sufrió uno de sus ataques de pánico y por alguna razón tomó un cuchillo fue corriendo a la zona de urgencias del citado hospital en busca de ayuda. Sin embargo, la presencia del hombre aparentemente fuera de control y con un cuchillo en mano generó pánico entre en personal de blanco y los demás pacientes que estaba esperando turno.

Inmediatamente, efectivos de la comisaría 21 de la ciudad llegaron al lugar, supuestamente utilizaron la fuerza para reducir y luego desarmar al paraguayo. Sin embargo, testigos que ahora están apareciendo confirmaron que José Augusto dejó el arma tras conversar con una profesional del hospital.

Evidentemente, la reacción de los uniformados fue brutal contra el constructor, a quienes dominaron con golpes, luego los cuatro uniformados lo sacaron colgado de las piernas y los brazos en el patio.

Allí, uno de los agentes permaneció por varios minutos arrodillado sobre la espalda de José Augusto, mientras este gritaba que ya no podía respirar, sin embargo sus verdugos no le hicieron caso ,hasta que finalmente quedó inconsciente y expiró.

Y cuando los agentes de la comisaría 21 se dieron cuenta que el hombre dejó de moverse y que prácticamente estaba inerte pidieron a los médicos que lo vean. Los profesionales lo metieron nuevamente a la zona de urgencia, donde los intentaron en vano reanimarlo por más de una hora.

Resultado de la autopsia

El resultado de la autopsia practicada al cuerpo confirma que la víctima presentaba lesiones externas y al menos ocho costillas rotas, seis de ellas en el costado izquierdo y dos del costado derecho.

Lesión punzante en el pulmón izquierdo, edema y congestión pulmonar severa, que pudieron haber sido causados por golpes y las costillas rotas. Esta situación es muy grave y mortal, ya que genera acumulación de líquido que impide la respiración.

En el estudio también se pudo detectar una descompensación respiratoria a causa de las lesiones sufridas en la cavidad pleural y el mediastino, que también puede causar la muerte en cuestión de minutos.

Ante estas evidencias, las autoridades judiciales de la ciudad iniciaron un proceso a cuatro agentes que intervinieron en el caso, quienes inicialmente ya fueron separados del cargo y que podrían ser imputados.

Por otra parte, un grupo de abogados ya se puso a disposición de la viuda y los hijos del fallecido para iniciar una querella con el fin de exigir castigo penal a los responsables de la muerte y una indemnización para cubrir los gastos de los chicos que quedaron huérfanos de padre.

Con la ayuda de las secretaría de Repatriados, familiares y amigos lograron trasladar el cuerpo de José Augusto a Paraguay, y fue sepultado en el pasado 6 de diciembre en el cementerio su ciudad natal, Guarambaré.