El petróleo sigue subiendo y la bolsa de Tokio se desploma ante temores por la guerra

El crudo Brent, referencia del mercado petrolero internacional, subía un 0,55% hasta los 108,22 dólares en los primeros intercambios, tras haberse disparado un 6,34% la víspera.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanzaba también, un 0,58% a 103,07 dólares, luego de escalar un 6,7% el jueves.

Los precios parecen ahora firmemente anclados por encima de la barrera de los 100 dólares, su nivel más alto desde mayo, lo que afecta el bolsillo de los dueños de vehículos y la economía.

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Bolsas asiáticas

Las bolsas asiáticas, por su parte, retrocedieron. Tokio caía un 3% al inicio de la jornada bursátil de este viernes, en este contexto de temores por las tensiones inflacionistas y el aumento de las tasas de interés estadounidenses derivadas de la guerra en Irán.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el jueves haber atacado un dron marítimo estadounidense en el estratégico estrecho de Ormuz. El día anterior, Teherán había golpeado a unas veinte embarcaciones en respuesta a bombardeos de Washington.

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El conflicto se extiende con el anuncio de la toma de la ciudad de Moca, en el mar Rojo, por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo respaldado por Irán.

Esto hace temer un control del estrecho de Bab el Mandeb, que domina esas aguas y constituye una ruta alternativa a Ormuz.

“Esta situación representa una amenaza adicional para el abastecimiento energético mundial e indica que las tensiones regionales se extienden más allá del estrecho de Ormuz, lo que pone en riesgo el suministro de energía, especialmente el proveniente de Arabia Saudita”, explicó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Los mercados esperan ahora la publicación, este viernes, del índice de precios al consumidor de Estados Unidos correspondiente a agosto, que podría presagiar un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para contrarrestar la inflación.