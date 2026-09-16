Acuerdo político en la UE para otorgar 300 millones a 5 proyectos militares prioritarios

Los embajadores comunitarios llegaron a un acuerdo político sobre los primeros proyectos europeos de defensa de interés común (EDPCI) que propuso la Comisión Europea el pasado 3 de julio, informó un portavoz de la presidencia irlandesa de turno del Consejo de la UE.

Se espera que la decisión sea adoptada formalmente durante el Consejo de ministros de Defensa previsto en Bruselas el próximo 28 de septiembre.

La decisión responde al llamamiento del Consejo Europeo de junio de 2026 para que se ultimen rápidamente los trabajos sobre los EDPCI y "demuestra un avance tangible en el refuerzo de las capacidades de defensa europeas mediante el desarrollo y la inversión conjuntos", indicó el portavoz.

Precisó que la decisión de hoy se produce tras las evaluaciones realizadas por la Agencia Europea de Defensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea, y dará luz verde a cinco proyectos para su constitución oficial como EDPCI.

Estos proyectos abordan carencias estratégicas urgentes en ámbitos clave, como la defensa aérea, la seguridad marítima, el espacio, las capacidades relacionadas con los drones y la lucha contra los drones, y la vigilancia del flanco oriental de la UE.

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Se prevé que estos proyectos reciban una financiación de 60 millones de euros cada uno principalmente del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP).

También se prevé que reciban financiación adicional del futuro Fondo Europeo de Competitividad, actualmente en negociación para el próximo presupuesto plurianual 2028-2034.

Estos proyectos constituyen la primera tanda de EDPCI, y está prevista una segunda convocatoria de propuestas antes de que finalice abril del próximo año.

"Garantizar que las EDPCI sean iniciativas verdaderamente paneuropeas será esencial para fomentar la cooperación industrial en toda la Unión, reducir la fragmentación del mercado y reforzar la base industrial de defensa de Europa", indicó la presidencia irlandesa.

La iniciativa ofrece un marco para que los países de la UE colaboren en grandes iniciativas de defensa demasiado amplias o complejas para ser desarrolladas por un solo Estado miembro.

Según explicó la Comisión Europea en julio, los cinco proyectos seleccionados -DECODER, IMSD, SPACE, EU-FIAMD y Vigilancia del Flanco Oriental (EFW)-, de entre nueve propuestas, están destinados a reforzar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad y las capacidades militares de la UE mediante el desarrollo y la adquisición conjunta de sistemas en ámbitos como drones, defensa marítima, espacio, defensa aérea y seguridad del flanco oriental.

Estos proyectos reúnen a entre 15 y 26 Estados miembros, con participación de Noruega y Ucrania -que participa en todos salvo el espacial-, y movilizarán inversiones estimadas de entre 3.500 millones y 100.000 millones de euros por proyecto hasta 2036–2045.

España participa en cuatro de los cinco proyectos, quedando fuera de la Vigilancia del Flanco Oriental, que busca desarrollar capacidades de combate terrestre y defensa aérea en la frontera este del bloque.