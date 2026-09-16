Paro docente dividido: FEP pacta 5% y levanta la medida, mientras otros gremios irán a protesta mañana

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y otros tres gremios firmaron este miércoles un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para un reajuste salarial del 5% para el 2027. Los educadores exigían un ajuste del 8% para alcanzar G. 5 millones por turno para el año que viene.

Con este pacto, la FEP, junto a la Asociación Paraguaya de Educadores (APE), la Asociación de Docentes del Paraguay (ADP) y la Agremiación de Docentes y Funcionarios de la Educación Paraguaya – Sindicato Nacional (Adofep) —organizaciones con menor cantidad de agremiados y varios educadores jubilados—, decidieron levantar la medida de fuerza.

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Sin embargo, el conflicto laboral continúa dividido, ya que cuatro organizaciones rechazaron el pacto y confirmaron que mantienen el paro convocado para este jueves 17 y viernes 18 de setiembre.

Los gremios que llevarán adelante la medida son la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), la Otep-SN, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Movimiento de Acción Sindical (MAS-SN), quienes insisten en la exigencia de alcanzar un reajuste salarial del 8% para el 2027.

¿Por qué cuatro gremios rechazaron el pacto?

Gabriel Espínola, secretario general de la Otep - Auténtica, manifestó que no firmaron el acuerdo con el Gobierno porque, consideran que el 5% de ajuste no es suficiente y apenas equipara el aumento que el Ejecutivo otorgó al sector privado (salario mínimo vigente). “Este año fuimos despojados de un 3%, que significó incrementar el aporte a la caja fiscal. Eso no está recuperado, eso está aún ahí pendiente y vamos a recurrir al Congreso Nacional como última instancia”, agregó.

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Además del reajuste salarial, estos son los puntos no acordados con los cuatro sindicatos que mantienen la medida este jueves:

Recorte presupuestario: El Ministerio de Economía recortó G. 56.000 millones del proyecto de presupuesto educativo para el próximo año y pretende cerrar el acuerdo sumando solo G. 16.000 millones .

Déficit en horas cátedra: Con G. 35.000 millones solo se cubren unas 60.000 horas cátedra, lo que deja al descubierto un déficit total de 259.000 horas.

Educación inicial desatendida: Existen 271 rubros para la etapa inicial que no están contemplados en el presupuesto.

Falta de profesionales de apoyo: Se necesitan 1.673 rubros para incorporar equipos de educación inclusiva (psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, fonoaudiólogos y trabajadores sociales) que quedaron fuera del plan presupuestario.

Espínola tiroteó contra los sindicatos que rubricaron el pacto y cuestionó al presidente de la FEP, Silvio Piris. “Nosotros hasta fuimos motivados por Silvio Píris en su oportunidad, porque fue el que más planteó el 8% y ahora está con una posición, nosotros diríamos, de entrega y de traición a los intereses de la educación pública”, apuntó.

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