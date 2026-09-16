Agresor de una joven de 19 años en universidad de Uruguay es imputado por feminicidio

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado en el que detalló que tendrá una medida cautelar de 180 días de prisión preventiva y los primeros 30 estará en un centro de salud mental para evaluación.

El presunto agresor fue imputado por la figura jurídica penal de homicidio especialmente y muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa.

El pasado 1 de septiembre, la joven de diecinueve años fue apuñalada por un compañero en la Facultad de Medicina.

La mujer fue hallada con varias heridas causadas con un arma blanca, que fue incautada en la escena del hecho, y asistida por personal médico que la trasladó a un centro de salud, mientras que el agresor fue detenido.

Según detalló el Ministerio uruguayo del Interior -en un comunicado-, la agresión ocurrió en horas de la tarde y al lugar del suceso llegaron oficiales de la Policía tras ser alertados del ataque.

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En diálogo con la prensa, el fiscal Luis Pacheco apuntó que de las características del hecho se desprende una intención de dar muerte a la víctima.

Agregó que la agravante de femicidio se da cuando existen móviles de odio, desprecio o menosprecio hacia una mujer, sentimientos que en este caso -de acuerdo a las evidencias reunidas- están presentes.

Este hecho llevó a que la Universidad de la República suspendiera las clases por varios días para llevar a cabo acciones de reflexión institucional.

En un comunicado, reconoció "las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género" y renovó "su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria".

En ese sentido, la institución encomendó a la Comisión Abierta de Equidad y Género -con participación del Rectorado, de los diversos espacios de género de la Udelar y de referentes en el tema- "la elaboración en un plazo de 60 días de un Plan de acciones concretas".