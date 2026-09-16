AI insta Argelia a abandonar de inmediato plan de reanudar aplicación de la pena de muerte

La ONG instó Argelia a adoptar una respuesta "basada en el respeto de los derechos humanos" para hacer frente a los recientes incendios forestales con garantía de apertura de "investigaciones efectivas" sobre todos los factores que provocaron las trágicas perdidas de vidas humanas y permitir la rendición de cuentas "sin recurrir a la pena de muerte".

Entre el 26 de julio y el 10 de septiembre las autoridades argelinas anunciaron la detención de 20 personas en el marco de las investigaciones relacionadas con actos de "vandalismo destinados a poner en peligro la vida, la seguridad y los bienes de las personas. y por el delito de provocar un incendio de forma deliberada en los terrenos forestales".

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, había ordenado a finales del mes de agosto revisar la ley para "restablecer la pena de muerte con ejecución" para condenar a pirómanos, después de que doce personas fallecieran en el este y centro del país a causa de los incendios forestales "provocados"

Tebún solicitó al ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa, realizar una revisión legal "urgente" y "modificar el Código Penal antes del 15 de septiembre", para que la pena de muerte sea aplicada a "implicados en incendios intencionados, una vez agotadas todas las vías de recurso previstas en la ley", pero todavía no hay información sobre esta posible revisión legal.

La pena de muerte en Argelia, en moratoria desde 1993, volvió al debate parlamentario en julio de 2025, cuando el país aprobó su aplicación para casos graves relacionados con el tráfico de drogas, especialmente en entornos escolares. No obstante, desde entonces, no se hizo público ningún caso de ejecución de la pena máxima.

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Los graves incendios se cobraron la vida de una docena de personas en las regiones de Jijel, con cinco muertos; Bejaia, con cuatro fallecidos, y Tizi Ozou, donde se registraron tres decesos.

Los fuegos en Argelia provocaron, además, varias decenas de quemados, numerosas familias evacuadas, infraestructuras asoladas y diversas pérdidas materiales, a las que el Gobierno se comprometió a hacer frente.