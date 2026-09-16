Al menos 27 desaparecidos y una menor muerta tras naufragio de una patera en Mauritania

El Hadji Kébé, presidente de la Asociación de Senegaleses en la ciudad portuaria de Nuadibú, situada a 450 kilómetros al norte de Nuakchot, explicó a EFE que, según los testimonios de los supervivientes recogidos por su ONG, 65 personas viajaban a bordo de la patera, entre ellas once mujeres.

El cadáver de la niña, de nacionalidad guineana, y un total de 37 migrantes fueron rescatados: 16 senegaleses, 12 guineanos y nueve malienses.

Entre los supervivientes figuran tres mujeres, entre ellas la madre de la niña fallecida, y dos menores, mientras que otras ocho mujeres continúan desaparecidas, de acuerdo con el balance facilitado por el representante de la comunidad senegalesa.

La embarcación había zarpado del pueblo costero de Kartung, en el suroeste de Gambia, y naufragó el domingo por la noche frente a las costas del norte de Mauritania, en las proximidades de Nuadibú.

Kébé explicó que la patera se había quedado sin agua potable y que sus ocupantes pidieron auxilio a otra embarcación, que les lanzó una botella. Al intentar recogerla, la lancha de los migrantes se habría volcado.

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Los supervivientes fueron rescatados y evacuados el lunes por los guardacostas mauritanos. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital.

La ruta atlántica desde las costas de África Occidental hacia las Islas Canarias españolas es una de las vías migratorias más peligrosas hacia Europa debido a la precariedad y la sobrecarga de muchas de las embarcaciones utilizadas.