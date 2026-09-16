Al menos un millar de ecuatorianos marchan contra la minería en las lagunas de Quimsacocha

Quimsacocha es un extenso ecosistema de páramo andino en la provincia andina de Azuay, cuyas fuentes hídricas abastecen de agua a numerosas comunidades y localidades de la zona, incluida Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, en cuyos alrededores está contemplado el proyecto minero Loma Larga, de la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

La oposición a la minería en este territorio se expresó también en varias consultas populares celebradas en 20211, 2019 y otra en 2021, donde los ciudadanos votaron mayoritariamente en contra del extractivismo en estos espacios, por lo que el proyecto de oro, plata y cobre Loma Larga arrastró una fuerte ola de rechazo y oposición ciudadana.

Organizaciones sociales, indígenas, ambientales y universitarias se concentraron hoy en el centro de Cuenca para formar nuevamente "el quinto río", una corriente humana de personas con camisetas azules que recorrió la ciudad andina, bañada por cuatro ríos que atraviesan su entorno urbano de la capital de Azuay.

Los manifestantes, en menor número que el año pasado, corearon consignas, caminaron por el corazón de la ciudad y portaron multitud de pancartas donde podía leerse 'Somos lo que defendemos, Quimsacocha no se toca', 'Un autoritario en el poder es un peligro para la democracia', entre otros escritos.

Entre los asistentes estuvo el actual presidente de Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), Leonidas Iza, quien destacó a EFE la lucha por la defensa de "el agua, la vida y el territorio" y exigió al Gobierno de Daniel Noboa que cumpla con las consultas populares en las que el pueblo rechazó los proyectos extractivos en Azuay.

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"El Gobierno ha firmado el TLC (tratado de libre comercio) con Canadá, fue a China... ¿Para qué? Para entregar nuestro territorio", declaró a EFE.

Otro de los manifestantes, Franklin Abad, dijo a EFE que "defender la vida no puede ser comparada con una posición económica, sino con el contacto con un recurso natural".

Al llegar a la plaza mayor de la ciudad, entregaron un manifiesto en la Gobernación del Azuay dirigido al presidente Daniel Noboa, en donde expresaron sus demandas, como la eliminación de todas las concesiones mineras en los páramos, imprescindibles para los ecosistemas.

Además de Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en la manifestación también participaron la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA), el colectivo Quito Sin Minería, la Universidad Politécnica Salesiana y el Cabildo por el Agua.

En esta ocasión la movilización se celebró apenas dos meses y medio antes de la celebración de las elecciones locales en el país andino, que el 29 de noviembre elegirá a los nuevos alcaldes y prefectos de los municipios y provincias.

Hace un año, miles de personas salieron a la calle para protestar contra Loma Larga, que por el momento se encuentra paralizado. Sus principales detractores, como el excandidato presidencial y líder ambientalista Yaku Pérez, advirtieron de que podría afectar a la calidad del agua de Quimsacocha, y con ello, los ecosistemas, la producción agrícola y la calidad de vida de los municipios y comunidades aledañas.