Armadas de Perú, Estados Unidos y Chile simulan un rescate por el fenómeno El Niño

El escenario simulado por las fuerzas navales de los tres países incluyó estructuras colapsadas, personas atrapadas y un río que debía ser atravesado con una cuerda para poner a salvo a los afectados, informó el ministerio de Defensa de Perú.

El ejercicio multinacional recreó las condiciones que podrían presentarse tras un desastre natural de gran magnitud, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta y, especialmente, la coordinación entre las unidades participantes.

En la actividad participaron unas trescientas personas entre los tres países, además de personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte.

Igualmente, se emplearon naves como el buque de la Armada Peruana Paita, botes y un helicóptero.

La demostración en Ancón forma parte de las actividades del Ejercicio Multinacional Unitas que reúne este año a 5.700 participantes de veinticuatro países de América, África, Asia y Europa, con veintiséis buques, dos submarinos y veintiún aeronaves.

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El capitán de infantería de la Marina de Colombia, Joan Sierra Arias, afirmó que el objetivo del ejercicio es que las fuerzas participantes estén preparadas para actuar de manera conjunta y brindar asistencia a la población afectada ante un desastre.

Por su parte, el capitán de navío de la Armada de España, José Regodón, declaró que "es un orgullo poder participar en el ejercicio naval más antiguo del mundo".

España participa con la fragata Álvaro de Bazán, considerada una de las principales unidades de la Armada española para este tipo de operaciones, y ha desplegado a observadores en la Amazonia de Perú como parte del Ejercicio Multinacional Vanguardia del Sur 2026.

En Iquitos, considerada la capital de la Amazonia peruana, fuerzas navales de Brasil, Ecuador, España, EE.UU., Paraguay y Perú desarrollarán durante una semana operaciones fluviales, terrestres y anfibias, con el objetivo de fortalecer capacidades y la operatividad conjunta.

También habrá operaciones de buceo de altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, empleo de vehículos no tripulados y eventos de ciberdefefensa.

Entre los países participantes en esta ocasión están Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina y España.

Destacan el buque de combate litoral estadounidense Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), la fragata española Álvaro De Bazán (F-101), la fragata colombiana Almirante Padilla (FM-51), el destructor argentino Almirante Brown, la corbeta ecuatoriana Manabí (CM-12), el remolcador ecuatoriano Imbabura (RA-72) y el patrullero chileno Cabo Odger (OPV-84).

También participará el P-8 Poseidón, la aeronave de patrulla marítima de Estados Unidos, que aportará capacidades de guerra antisubmarina, antisuperficie e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).