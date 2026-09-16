Banda criminal peruana dirigió secuestro y matanza desde un dron que siguió a las víctimas

Así lo reveló la Fiscalía durante una audiencia judicial donde mostró el video grabado por el dron, hallado en el teléfono móvil de Gabriel Mendocilla, detenido el 1 de septiembre en Bolivia junto a Jhonsson Cruz Torres, el principal líder de Los Pulpos, apodado como 'Jhonsson Pulpo'.

Las imágenes del dron muestran la compleja logística que esta organización criminal puso en marcha en el centro de Trujillo, una de las ciudades más grandes de Perú, situada en la costa norte del país, y que se ha vuelto en los últimos años el epicentro de la actividad de las bandas criminales, principalmente vinculadas a la minería ilegal.

El operativo criminal permitió a Los Pulpos raptar al empresario Jenss Lara en la madrugada del domingo 30 de agosto, bajo un falso operativo policial donde los secuestradores, que portaban uniformes de agentes especiales, asesinaron a los cuatro acompañantes que iban en el automóvil con el secuestrado, incluidos dos escoltas y dos mujeres.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque se produjo en represalia contra Lara por supuestamente haber dejado de pagar cupos a Los Pulpos para hacerlo a cambio con La Jauría, la banda criminal rival.

La víctima, que tiene concesiones mineras en Pataz, un enclave de minería ilegal convulso con diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, fue liberado al día siguiente, después de que su familia pagase un rescate de al menos 2 millones de soles (unos 600.000 dólares), según cifran medios locales.

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Las negociaciones para el rescate y la entrega del dinero, realizadas directamente por 'Jhonsson Pulpo', permitieron aparentemente ubicar al líder criminal y a su ayudante en el escondite que mantenían en Bolivia.

Las investigaciones apuntan a la posibilidad de que en el operativo del secuestro hayan podido participar supuestamente agentes policiales de manera encubierta, pues muestran a hombres con formación militar y un hábil manejo en los fusiles utilizados para asesinar a los acompañantes de Lara.