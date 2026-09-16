Belgrado ve en la condena a Thaci una confirmación de que el UCK era terrorista

Así lo manifestó este miércoles el ministro del Interior de Serbia, Ivica Dacic, al comentar el veredicto en primera instancia del Tribunal Especial para Kosovo (TEK) que ha condenado a 25 años de prisión al expresidente kosovar Hashim Thaci por crímenes de guerra de detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999.

Thaci, la figura más influyente en la política kosovar de las últimas décadas, fue responsabilizado de esos crímenes como uno de los principales dirigentes del UÇK, junto a otros tres altos cargos de la guerrilla, condenados en el mismo juicio a varios años de cárcel.

Se trata de una “confirmación clara, aunque tardía, de lo que Serbia y el pueblo serbio han estado proclamando más de un cuarto de siglo: que el llamado UÇK era una organización criminal y terrorista”, dijo Dacic, citado por la agencia serbia Beta.

El ministro, que durante la guerra de Kosovo (1998-1999) fue portavoz del partido SPS del expresidente serbio, Slobodan Milosevic (1941-2006), aseguró que la condena es prueba de que los máximos líderes de UÇK son personalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos.

Sin embargo, consideró que el pueblo serbio no puede estar completamente de acuerdo con el veredicto debido a que los jueces absolvieron a Thaci de seis cargos de crímenes de lesa humanidad que afrontaba.

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“El hecho de que se desestimaran los cargos relacionados con crímenes de lesa humanidad representa una maniobra política escandalosa y un insulto directo a todas las víctimas inocentes", declaró Dacic.

El político serbio dijo ver en esa absolución “un intento cobarde por parte del poder judicial internacional de minimizar la magnitud del sufrimiento del pueblo serbio y de ocultar el plan obvio, sistemático y monstruoso de limpieza étnica total y erradicación de la existencia serbia en Kosovo".

La reacción de Dacic es similar a la del líder serobobsnio Milorad Dodik, expresidente de la República Srpska -uno de los dos entes que conforman el Estado de Bosnia-Herzegovina, quien hoy dejó claro que considera insuficientes las penas dictadas.

"La sentencia dictada contra Thaci y los demás es una caricatura de la justicia, que sirve para relativizar los crímenes contra los serbios y concede amnistía al terrorismo del llamado UÇK", escribió el político nacionalista y prorruso en redes sociales.

En contraste, las sentencias en primera instancia se perciben ampliamente como injustas en Kosovo.