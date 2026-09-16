Bielorrusia liberará a 25 presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones

"Bielorrusia liberará a 25 personas en calidad de gesto de buena voluntad", aseveró el diplomático estadounidense en declaraciones a la prensa local.

Añadió que "Estados Unidos, por su parte, levantará las sanciones a dos compañías bielorrusas: Lakokraska y Bellesbumprom".

La primera es una empresa de pinturas, y la segunda se especializa en la industria maderera y la producción de papel.

Cole, que se reunió el lunes con el líder de la antigua república soviética, Alexandr Lukashenko, señaló que "Bielorrusia y Estados Unidos alcanzaron un gran progreso en las negociaciones", en las que las partes debatieron "temas internacionales, de la agenda bilateral y otros de interés mutuo".

La víspera el enviado de la Casa Blanca también aseguró que su país desbloqueará los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

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Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso y Cole han sostenido varias rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.

El pasado viernes Lukashenko anunció el envío del primer cargamento de potasio a Estados Unidos, ocasión en la que aprovechó para exigir el retorno de los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

En su momento, la oposición bielorrusa en el exilio comentó a EFE que Washington estaba muy interesado en el potasio bielorruso en el marco de su actual guerra comercial con Canadá, su mayor suministrador de fertilizantes.

Bielorrusia, país acusado por Ucrania de complicidad en la invasión rusa, exportaba un 20 % del cloruro de potasio mundial antes de ser sancionado en 2021 por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).