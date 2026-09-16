Bolivia ve en frontera demarcada con Paraguay una oportunidad para reforzar la integración

Paz señaló que este avance "constituye una vía de presencia y conexión en una zona extensa y de difícil acceso", lo que favorecerá la "atención de emergencias" como los incendios forestales en la zona del Pantanal compartido con Brasil.

Fuentes oficiales de Bolivia y Paraguay anunciaron este martes la conclusión del trazado final de la frontera, con la demarcación de unos 50 kilómetros entre el Hito X y el Hito XI, en la zona del río Negro u Otuquis.

El vicecanciller destacó que el trabajo "es el resultado de un trabajo sostenido de topógrafos, cartógrafos, ingenieros, delegados de marcaciones y diplomáticos, bolivianos y paraguayos", basado en una relación de "cooperación, confianza y voluntad".

Paz explicó que para completar el tramo pendiente se utilizaron "drones de alta tecnología", debido a que existen sectores del Pantanal de difícil acceso y con condiciones climáticas complicadas.

"Corroboramos esos levantamientos (de información) navegando conjuntamente el río (Negro) entre la delegación paraguaya y boliviana", añadió.

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El vicecanciller consideró que la culminación de los trabajos pone fin a un proceso iniciado hace 88 años, después de la Guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Bolivia y Paraguay, y abre la posibilidad de que ambos países avancen ahora en nuevos procesos de "integración".

La frontera común alcanza los 742 kilómetros, de los que 38 poseen una frontera fluvial, además de que dicha línea fue organizada en once vértices, desde el Hito 1, compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay, hasta el XI, que junta los límites de Brasil, Bolivia y Paraguay.

El Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay, firmado en julio de 1938, estableció la creación de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, que inició sus trabajos en diciembre de ese año. Durante décadas, expertos de ambos países trabajaron para identificar y demarcar los vértices de la frontera.

La reunión de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que culminó la demarcación de la frontera común, se celebra desde el lunes en La Paz y concluye este miércoles.