Causa palestina seguirá siendo "central" en O.Medio pese a otros conflictos, dice Al Sisi

En una reunión en El Cairo con Abás, Al Sisi afirmó en este sentido que su gobierno continuará su mediación para implementar el acuerdo de tregua en Gaza y la reconciliación interna palestina.

Según un comunicado de Presidencia de Egipto, Al Sisi destacó ante Abás, que "la cuestión palestina seguirá siendo el tema central de la región hasta que se resuelva de manera justa e integral".

En este sentido, subrayó los "incansables esfuerzos" de mediación de Egipto, "para apoyar al hermano pueblo palestino y trabajar para lograr una solución (...) que garantice al pueblo palestino la obtención de todos sus derechos, entre los que destaca el establecimiento de su Estado independiente".

"Esta es la única vía para lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio", afirmó el mandatario a Abás, según la nota, y reiteró su "firme postura contra toda escalada israelí y las violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino".

Asimismo, reafirmó que "continuará sus esfuerzos en coordinación con los (demás) mediadores, para implementar el acuerdo de alto el fuego en Gaza", entre Israel y el grupo islamista Hamás en 2025, e hizo hincapié en que "todas las partes" cumplan con el pacto con el fin de "crear las condiciones para una pronta recuperación y reconstrucción" de la Franja.

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Por su parte, Abás informó al mandatario egipcio sobre "la trágica situación en Cisjordania derivada de las políticas de ocupación israelíes", y subrayó su reconocimiento al papel histórico e inquebrantable de Egipto en el apoyo a la causa palestina y en la consecución de una solución justa y duradera.

Destacó, asimismo, "la importancia de mantener las consultas entre ambos países sobre la situación en los territorios palestinos y los acontecimientos regionales (...)", al tiempo que "ambas partes acordaron intensificar los mecanismos de coordinación política a todos los niveles en el futuro próximo", añadió la nota.

Abás llegó este martes a Egipto acompañado de una importante delegación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en una visita oficial, la primera desde finales de 2024, para mantener consultas con Al Sisi y el secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, de cara a las elecciones palestinas previstas para noviembre.

Egipto, mediador clave junto a Catar y Turquía en el acuerdo de tregua en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, acogió y medió en los últimos meses varias reuniones entre facciones palestinas en busca de una reconciliación que ponga fin a la división generalizada entre los palestinos desde 2007.