Cinco candidatos competirán en primaria socialdemócrata para las presidenciales francesas

Las candidaturas quedaron confirmadas este viernes tras la ratificación de tres postulantes que compiten en el seno del Partido Socialista (PS), la de Faure, la de Royal y la del diputado Jérôme Guedj.

En total había cuatro candidaturas que habían recibido los apoyos necesarios para concurrir, pero la del diputado Philippe Brun quedó descartada en el último momento por "acusaciones de violencia".

"La dirección nacional del Partido Socialista fue informada ayer por la noche de hechos que podrían constituir un delito en relación con el candidato Philippe Brun", detalló el bloque en un comunicado, donde también recalcó que "no transige ni en la defensa de los derechos de las mujeres ni en el carácter ejemplar que debe caracterizarle".

"Tenemos la obligación de respetar y escuchar las declaraciones recabadas. El Partido Socialista no se subestima a las instancias y jurisdicciones competentes. Estas se pronunciarán posteriormente respetando el Estado de derecho y la presunción de inocencia", agrega el comunicado.

Brun, por su parte, dijo que recibió la noticia con "estupor", en declaraciones a la prensa esta mañana, y aseguró ignorar de qué se le acusa.

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"Una antigua colaboradora a la que despedí por falta grave habría denunciado ayer a las 23:50 a la dirección del partido unos hechos que podrían ser tipificados penalmente. No conozco esos hechos. Desconozco de qué se me acusa. No he sido oído por las comisiones del partido", manifestó a France Télévisions.

Los dos candidatos restantes de la lista de cinco finalistas para las primarias, el citado Glucksmann y el diputado francés Emmanuel Maurel, no necesitaban el aval interno del PS por ser ellos mismos líderes de sus propias formaciones: el movimiento Place Publique en el caso del primero e Izquierda republicana y socialista (GRS, por sus siglas en francés), en el del segundo.

A priori parten como favoritos en esta carrera Faure, de 58 años y primer secretario del PS desde 2018, y Glucksmann, popular especialmente desde la campaña de las elecciones europeas de 2024, en las que fue el cabeza de lista socialista.

El ganador de esta primaria, en cualquier caso, está lejos de ser el único aspirante desde la izquierda a relevar a Emmanuel Macron en el Elíseo.

También serán candidatos, como mínimo, la ecologista Marine Tondelier y el líder del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel.

Anoche mismo, en una entrevista televisiva, el expresidente socialista François Hollande también mantuvo la puerta abierta a concurrir.

"Si en diciembre me identifico con alguno de los candidatos, especialmente los salidos de las primarias socialistas, no tengo motivos para presentarme, pero si no surge ese candidato, me pondré al servicio de mi país", dijo.

La estrategia con múltiples candidatos genera dudas en el electorado de izquierdas mientras los sondeos siguen dando como clara favorita a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, a pesar de sus escándalos judiciales.

Tampoco en el centro y la derecha hay unidad, con los ex primeros ministros macronistas Gabriel Attal y Édouard Philippe y el exministro Bruno Retailleau (conservador) en liza.

Las elecciones presidenciales tendrán una primera vuelta el domingo 18 de abril y la segunda el 2 de mayo.