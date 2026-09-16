Colombia reconoce no haber hallado a los 5 ocupantes de la avioneta accidentada el domingo

La avioneta, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

"Nosotros no hemos terminado la búsqueda, todavía no hemos encontrado a los ocupantes, eso es lo que estamos haciendo, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave", expresó este miércoles el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz, en un video publicado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atiende a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades.

El general Díaz aseguró que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate".

"El ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos (a los rescatistas) con una grúa de rescate", añadió el oficial.

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Los rescatistas, precisó el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".

La FAC está esperando a que mejoren las condiciones meteorológicas de la zona para sacar al equipo de rescatistas y enviarlo a otra lugar donde creen que pueden estar los ocupantes del avión.