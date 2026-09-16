Corea del Sur acuerda colaborar con Asia Central en minerales críticos y tecnología

En una cumbre de líderes organizada en Seúl, los responsables de los seis países estuvieron de acuerdo en "buscar la cooperación combinando los abundantes minerales críticos de Asia Central con las tecnologías avanzadas de Corea (del Sur), y facilitando posibles intercambios de personal cualificado", según una declaración conjunta.

Durante un encuentro con empresarios tras la cumbre, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, aseguró que "si los ricos recursos minerales de Asia Central, como el litio y el uranio, se combinan con nuestra capacidad de fabricación de baterías y semiconductores, juntos podremos liderar el mercado global", en declaraciones recogidas por la agencia de noticias local Yonhap.

La cumbre de Corea del Sur y Asia Central es la primera que organiza el país asiático, y llega después de que Japón organizase en diciembre del año pasado un evento similar en el que los líderes acordaron también cooperar en minerales críticos.

El archipiélago y otros países aliados como Estados Unidos han aumentado los esfuerzos para asegurarse la disponibilidad de minerales críticos y tierras raras, ante el dominio de China en la producción y suministro de estos elementos clave, y Corea del Sur puso un énfasis particular en el sector durante la gira suramericana de Lee el pasado julio.