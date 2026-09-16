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16 de septiembre de 2026 a la - 18:00

Costa Rica estrecha relaciones con EEUU en seguridad y migración durante reunión con Rubio

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San José, 16 sep (EFE).- Costa Rica estrechó las relaciones con Estados Unidos de cara al combate contra el crimen organizado, la atención de la migración y la atracción de inversiones, durante una reunión entre el canciller costarricense, Manuel Tovar, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Por EFE
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El canciller Tovar, quien realiza esta semana una gira por Estados Unidos, se reunió en Washington con Rubio para fortalecer las relaciones entre ambos países y abordar diversos temas de interés para el trabajo conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos.

"La gira va en dos vías: primero, seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen transnacional; y el segundo, continuar mostrando a Costa Rica como un país competitivo para atraer inversión y más empleo", afirmó la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su conferencia de prensa semanal.

"Se verán temas de aranceles, revisar políticas para atraer más empresas y programas de cooperación. La gira ha sido muy exitosa y estoy segura que será para bien de nuestro país", agregó.

Costa Rica ha intensificado sus lazos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada Escudo de las Américas, que pretende derrotar a los carteles de la droga.

Según las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores

Tovar y Rubio abordaron el combate al crimen organizado y la atención de los flujos migratorios, así como los riesgos para la seguridad asociados a actividades como la minería ilegal y la pesca irregular.

Por su parte, en el ámbito económico ambos funcionarios reiteraron la importancia de contar con mercados y cadenas de valor fortalecidos, que contribuyan a generar mayores oportunidades de empleo.

Como parte de su agenda, Tovar acompaña al nuevo embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Douglas Soto, en la ceremonia de presentación de credenciales, y además sostuvo reuniones con congresistas estadounidenses.