Cuba dice que con "limitaciones" puede lograr "mucho en reducción de riesgos de desastres”

En la reunión, Díaz-Canel reiteró que “el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético” impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña tiene “un impacto” en todas las esferas de la “vida económica y social del país” y también en “relación a la capacidad de la isla para la reducción de los riesgos de desastres”.

En su diálogo con el presidente cubano, Kishore señaló, por su parte, que desde su oficina “están conscientes y conocen los efectos del bloqueo” estadounidense, así como “el dolor y las dificultades que está atravesando” Cuba.

“Las Naciones Unidas están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil y, desde la oficina nuestra, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar al pueblo cubano y que lo que el pueblo cubano pueda alcanzar sea mayor todavía”, aseveró el representante especial de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Kishore inició esta semana una visita a la isla para conocer sobre “la experiencia cubana en reducción del riesgo de desastres, alerta temprana y acción anticipatoria frente a la sequía y el cambio climático”, puntualizó la Oficina de la ONU en La Habana en sus redes sociales.

Como parte de su agenda en el país, el funcionario sostuvo encuentros con representantes de la Defensa Civil de Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, o el Instituto de Meteorología, entre otros.

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La Organización de Naciones Unidas afirmó recientemente que está “especialmente preocupada” por el impacto de la profunda crisis energética que sufre Cuba en la calidad de la sanidad en la isla, sobre todo el funcionamiento de “equipos médicos críticos” y la continuidad de los programas de vacunación de miles de niños.

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los prolongados apagones en la isla “agravan las necesidades humanitarias” y afectan cada vez más a los servicios básicos.

EE.UU. ha aplicado desde inicios de 2026 una política de "máxima presión" contra la isla a fin de que La Habana aplique profundos cambios políticos y económicos. Para ello, impuso desde enero un bloqueo petrolero y sanciones secundarias en mayo para ahuyentar a las empresas extranjeras.