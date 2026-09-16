De La Espriella se reunirá con la presidenta de Costa Rica para abordar lucha antidrogas

Según informó este miércoles la Presidencia, De la Espriella y Fernández acordaron celebrar la reunión durante una conversación en la que también "plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región".

El encuentro estará centrado en seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con el comunicado.

Durante la reunión, De La Espriella y Fernández abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, así como el intercambio de información y capacidades para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.

La Presidencia colombiana señaló que la reunión hace parte de la estrategia del Gobierno de De La Espriella para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas criminales que, según su planteamiento, trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

El Gobierno colombiano también indicó que continuará promoviendo alianzas con otros países de la región para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

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La reunión tendrá lugar en Barranquilla, sede alterna de la Presidencia desde el inicio del Gobierno de De La Espriella, donde el mandatario ha trasladado parte de su agenda oficial y recibió el pasado 8 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien también trató asuntos de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.