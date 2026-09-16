Detienen en EE.UU. a empresario imputado por el asesinato de Villavicencio en Ecuador

"Hablé con los abogados de él en Estados Unidos, quienes me informaron que efectivamente se trataba de una detención por autoridades migratorias norteamericanas. Todavía no sabemos a qué centro de detención está siendo llevado o fue llevado", dijo Salazar, quien lo defiende en Ecuador.

Los rumores de la detención de Jordán surgieron por la tarde, cuando empezaron a circular en redes sociales videos en los que se ve que un hombre muy parecido a él y una mujer, quien sería su esposa, están siendo detenidos por agentes estadounidenses.

Sin embargo, su nombre no aparece todavía en la página del Sistema de Localización de Detenidos del ICE.

Salazar aseguró que Jordán había solicitado asilo en Estados Unidos y tiene una cita para resolver ese pedido en mayo del próximo año. "Así que su permanencia era legal durante este tiempo", agregó.

El abogado también descartó que la detención pudiera estar relacionada con la orden de captura que tiene vigente en Ecuador, ya que, dijo, la alerta roja de Interpol "no estaba activa".

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"Si bien existe un requerimiento de extradición, eso debe generar un trámite allá y eso no ha ocurrido", aseguró.

En octubre del año pasado, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) allanaron la casa de Jordán en Miami por una investigación que en ese momento se señaló como "reservada", pero finalmente no lo arrestaron.

Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

En ese caso también están procesados el exministro de Rafael Correa (2007-2017) José Serrano, recientemente deportado de EE.UU.; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Daniel Salcedo, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.

Según el Ministerio Público, Jordán fue supuestamente el impulsor del asesinato, que además financió y planificó con el apoyo de los demás implicados.

También está imputado en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la covid-19.