Diego Luna y Jonás Cuarón competirán en el festival Biarritz América Latina en Francia

La competición de largometrajes de ficción estará compuesta por una decena de filmes con gran presencia de México, que estará representada por tres cintas: las de Luna ('Ceniza en la boca') y Cuarón ('Campeón gabacho'), junto a 'Morro', de Rodrigo García Sáiz.

La selección del certamen, que se desarrollará del 26 de septiembre al 2 de octubre, incluye también a la costarricense 'Bye bye, paraíso', de Kim Elizondo Navarro; la argentina 'La caminera' (Federico Pozzi); las ecuatorianas 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán, y 'Nunkui', de Verenice Benítez; así como la colombiana 'Cinco años, cuatro meses', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio.

Completan la lista la brasileña 'Coraçao de lona', de Tuca Siqueira, y la chilena 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato.

La apertura del festival corresponderá a 'Moscas', coproducción entre México y España de Fernando Eimbcke, y en la clausura se proyectará el documental 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco, sobre el mítico partido de la copa del mundo de fútbol de 1986 que enfrentó a Argentina y a Inglaterra y que dejó, entre otros momentos icónicos, el gol de 'la mano de Dios'.

Durante el festival se entregará un galardón honorífico del certamen, llamado Abrazo de Honor, al escritor cubano Leonardo Padura y otro al músico chileno Eduardo Carrasco, uno de los fundadores y actual director de la agrupación musical folclórica Quilapayún.

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En ediciones precedentes este reconocimiento fue para figuras como el director brasileño Kleber Mendonça Filho o el actor Gael García Bernal.

También estarán en Biarritz, como invitados especiales de esta 35 edición, el filósofo y militante revolucionario francés Régis Debray y el realizador Costa-Gavras, para hablar de la figura de Ernesto 'Che' Guevara, y la cineasta chilena Carmen Castillo.

En la categoría de documentales competirán una decena de títulos llegados de Uruguay, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Chile, República Dominicana y Argentina.

Fuera de competición en la ciudad costera francesa se podrán ver algunos de los títulos latinoamericanos que más atención han despertado en los circuitos internacionales, como 'El deshielo', de la chilena Manuela Martelli, o 'Siempre soy tu animal materno', de la costarricense Valentina Maurel y premiada en el último Festival de Cannes.

Igualmente, este año habrá focos especiales sobre las cinematografías de Uruguay y de Cuba, con una veintena de proyecciones y la presencia de figuras como la escritora de origen uruguayo y nacionalizada española Carmen Posadas.

El año pasado ganó el principal premio del festival la película 'La hija cóndor', del boliviano Álvaro Olmos Torrico.