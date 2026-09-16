Diputado belga acaba en el hospital tras pasar 13 horas atrapado en un baño del Parlamento

"Tuve que hacer de MacGyver. Con un objeto metálico que encontré en los baños, hice dos agujeros en la puerta, uno arriba y otro abajo, para que entrara oxígeno", declaró Frédéric Erens al diario 'Het Laatste Nieuws'.

El político, de 58 años, entró en el baño en la noche del martes, no pudo volver a abrir la puerta y tuvo que esperar hasta el miércoles por la mañana para ser rescatado por los servicios de emergencia, que utilizaron una palanca para forzar la cerradura, según informó la emisora VTM NIEUWS.

Las puertas de los baños del hemiciclo flamenco, situado en Bruselas, actúan como cortafuegos, por lo que dejan pasar muy poco o nada de oxígeno.

Tras el incidente, Erens fue trasladado al hospital Saint-Jean de Bruselas tras haber sufrido dificultades para respirar.