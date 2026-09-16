Docentes de Paraguay afrontan huelga divididos tras acuerdo parcial con el Gobierno

El acuerdo se produjo tras un encuentro entre Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y los directivos de 5 gremios de maestros, que dicen representar al 75 % de los docentes paraguayos.

"Respetamos a otros colegas que, quizás, no están de acuerdo, son libres y autónomos de hacer sus movilizaciones. Si por ahí consiguen más (reivindicaciones) nosotros seremos los primeros que vamos a aplaudir", dijo el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, durante una conferencia de prensa.

Este incremento se hará en 2 etapas: 2,4 % en enero y el restante 2,6 % a partir de julio de 2027.

Así, los maestros pasarán a percibir unos 4.488.000 guaraníes (758 dólares a la tasa de cambio del Banco Central), con un incremento de 213.000 guaraníes (36 dólares) "por turno" de trabajo.

La FEP había pedido al Gobierno un ajuste salarial de 8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Yo sé que merecemos más, yo estoy convencido de que debemos conseguir más", señaló Piris, al detallar que el gremio "peleará" ante el Parlamento, que actualmente discute el proyecto de ley de presupuesto para 2027, la obtención de mayores beneficios.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rafael Resquín, dijo hoy que este gremio y otros mantendrán la huelga para exigir mayor inversión en la educación pública paraguaya.

Asimismo, rechazó el acuerdo de la FEP y otros sindicatos con el Gobierno, al apuntar que la petición del 8 % de ajuste es "irrenunciable".

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, celebró la firma del acuerdo y alertó a los docentes que irán a paro que "hay un método" para ausentarse del puesto laboral.

"Yo mañana voy a hacer un pedido de informe a la ministra de Trabajo (Mónica Recalde) para que, jurídicamente, establezca los límites de una medida como esta y me diga cuáles son las acciones que, como Ministerio, hay que tomar", señaló.