EE.UU. enviará ayuda humanitaria a cinco provincias de Cuba en las próximas semanas

El encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, sostuvo esta jornada una reunión con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez, y su equipo “para coordinar la llegada en las próximas semanas de más ayuda humanitaria”, detalló en redes sociales la misión de Washington en la isla.

Por su parte, Cáritas Cuba publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el trabajo previo que realiza con personal y voluntarios de la organización caritativa en Lugareño, un poblado de la provincia de Camagüey (centro), para la entrega de la ayuda.

“El equipo de Formación institucional de Cáritas Camagüey, realizó un taller de orientación y durante el encuentro se dieron las pautas a seguir para una correcta entrega de los donativos partiendo siempre del respeto, sensibilidad, amor y espiritualidad hacia los beneficiarios”, indicó el mensaje.

La pasada semana Cáritas Cuba recibió un cargamento de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno estadounidense que llegó a la ciudad de Santa Clara (centro) con 700 módulos de alimentos y productos de higiene destinados a familias desfavorecidas.

Cáritas explicó entonces que la Diócesis Católica de Santa Clara y Cáritas Diocesana se encargarían de la entrega directa de este donativo en las comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz.

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Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún, más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

EE.UU. presiona al Gobierno de la isla desde enero pasado para que introduzca profundas reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país y sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía.