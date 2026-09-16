EE.UU. imputa a cinco personas vinculadas a Rusia por planificar asesinatos selectivos

WASHINGTON- El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra cinco personas prófugas, entre ellos dos cubanos y un venezolano, vinculadas a los servicio de Inteligencia de Rusia por pertenencia a una red que reclutaba y planificaba asesinatos selectivos en todo el mundo.

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