EE.UU. planea ejecutar a dos reos el mismo día, uno en Georgia y otro en Texas

Georgia prevé ejecutar a Stacey Humphreys, de 53 años, a las 19:00 hora local (23:00 GMT), y Texas a LeJames Norman, de 40, a las 18:00 hora local (23:00 GMT), ambos condenados por asesinato.

Sin embargo, en Georgia, un juez autorizó conceder una audiencia nueva para Humphreys, de 53 años, condenado en el Condado de Cobb, en los suburbios de Atlanta, por asesinar en 2003 a dos agentes de bienes raíces, Cyndi Williams y Lori Brown, según medios locales como el Marietta Daily Journal.

Pero el juez aceptó que, si la corte de apelaciones en Georgia revoca el fallo, procedería la ejecución con inyección letal en la cárcel en la ciudad de Jackson.

La defensa argumentó que el hombre califica para recibir beneficios por la 'Georgia Survivor Justice Act', una ley que el gobernador Brian Kemp proclamó en 2025 y que permite a sobrevivientes de abuso pedir la reducción de su condena presentando evidencia de la violencia que sufrieron.

Pero los fiscales sostienen que esta legislación no puede aplicarse de forma retroactiva porque eso implicaría que las sentencias de miles de reos se reducirían.

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En tanto, Texas planea ejecutar a Norman, el quinto reo del estado en lo que va del año, condenado por matar a tiros en 2005 a Samuel Roberts, Tiffani Peacock y Celso López en la casa rural que compartían. Norman, quien según la sentencia pretendía asaltar la vivienda en busca de cocaína, recibirá la inyección letal en una penitenciaría de Huntsville.

De concretarse ambas ejecuciones, Estados Unidos sumaría 27 muertos este año por la pena capital, con 12 adicionales programadas por ahora para el resto de 2026, incluyendo una el miércoles en Alabama, según la organización Death Penalty Information Center.

Más de la mitad, hasta ahora, corresponden a Florida, que ha ejecutado 15 este año, con lo que casi iguala los 19 reos que ejecutó en 2025, un récord en su historia moderna.

Este año han ocurrido múltiples ejecuciones en un solo día en varias ocasiones: tres el 13 de agosto en Tennessee, Alabama y Oklahoma, dos en Florida el 28 de julio, y dos en Texas y también en Oklahoma el 14 de mayo.