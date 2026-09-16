El CAC 40 rebota un 0,6 % a la espera de la decisión de la Fed

El mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos en un contexto de inflación todavía elevada y una economía estadounidense que mantiene su resistencia.

Entre los elementos que en esta jornada aliviaron la presión sobre los mercados, el petróleo volvió a bajar y el Brent se situó de nuevo en torno a los 105 dólares por barril, al tiempo que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años también volvió a situarse por debajo del 5 %.

Entre los valores del CAC 40 a la baja figuran los Renault, que cayó un 4,5%, y los de Stellantis, que cedió un 3,4 %, en línea con el sector automovilístico europeo.

TFF Group se desplomó un 6,6 %, tras anunciar una caída del 36,4 % de su facturación trimestral y advertir de un nuevo descenso de sus resultados en el ejercicio 2026-2027.

Por contra, terminaron la jornada en verde los valores de Société Générale, que ganó un 1,2 %, así como los del grupo de lujo LVMH (1,1 %) y los de Vinci (1,3 %).

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En el mercado parisino cambiaron de manos títulos por valor de 3.547 millones de euros.