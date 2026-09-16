El cine latinoamericano desembarca en San Sebastián con Darín como mascarón de proa

Desde la alfombra roja hasta las salas más pequeñas, los cineastas latinoamericanos dejarán su huella por todos los rincones de la ciudad española de San Sebastián desde el 18 al 26 de septiembre, con películas de tramas y tonalidades muy variadas.

La maternidad es uno de los temas que pisan con fuerza este año, en el que también asoman la violencia de género, la diversidad sexual, la emigración, la pobreza, la intolerancia, las dictaduras, los desaparecidos y el dolor que genera su ausencia.

En el apartado de las caras conocidas destaca Darín, que además de estar en el póster que anuncia el festival estará en carne y hueso para presentar 'Lo dejamos acá', de Hernán Goldfrid.

Otras estrellas argentinas que brillarán en San Sebastián son la actriz Lali Espósito y el actor Marcelo Subiotto, en la competición oOficial con 'Glaxo'; Dolores Fonzi y Mercedes Morán, en la misma competición con 'Mis muertos tristes'; Nahuel Pérez Biscayart en el apartado Horizontes Latinos; y la escritora Mariana Enriquez, que acude para apoyar la adaptación cinematográfica de uno de sus cuentos.

También mostrarán sus últimos trabajo el chileno Pablo Larraín, los mexicanos Diego Luna y Marina de Tavira, el brasileño Gabriel Martins y la costarricense Valentina Maurel, mientras que en el jurado estará Alice Braga.

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"El cine argentino está produciendo menos y de menor importe", afirmó a EFE el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en la línea con las repetidas denuncias de los cineastas argentinos que desde que llegó Javier Milei a la presidencia del país se quejan de los recortes en las partidas al fomento de la producción.

No obstante, "en el festival hay cifras parecidas" a los de otros años, tanto de películas como de artistas argentinos, gracias a "las coproducciones con otros países, especialmente Uruguay, Brasil y México, y a las producciones que se realizan con las plataformas", aclara.

Así por ejemplo, 'Glaxo', del argentino Benjamín Naishtat, es una coproducción con Brasil, mientras que 'Mis muertos tristes', con Dolores Fonzi y Mercedes Morán, es una coproducción con Chile.

Las directoras latinoamericanas aportan este año algunas de las propuestas más interesantes, como las reflexiones sobre la maternidad que hacen la directora costarricense Valentina Maurel en 'Siempre soy tu animal materno', la chilena Dominga Sotomayor en 'La Perra' y la argentina Alessandra Sanguinetti en 'La ilusión de un verano sin fin'.

La violencia sexual está presente explícita o implícitamente en 'Chicas tristes' de la mexicana Fernanda Tovar; 'Josephine', de la brasileñaestadounidense Beth de Aráujo, y 'El deshielo', de la chilena Manuela Martelli.

"Celebro ver cómo las mujeres ganan su espacio en el cine de mi país, a pesar de que el machismo está tan metido dentro la sociedad", señaló a EFE el mexicano Fernando Eimbcke, que llegará a San Sebastián con 'Moscas', un delicado retrato del dolor que ya pasó por la Berlinale.

La emigración también estará en el festival de la mano de Diego Luna en 'Ceniza en la boca', la intolerancia hacia la homosexualidad en 'Narciso', del paraguayo Marcelo Martinessi, y el drama de los desaparecidos en 'Cinco años, cuatro meses', de los colombianos Esteban Hoyos y Juan Miguel Gelacio.

Bruno Santamaría con 'Seis meses en el edificio rosa con azul' y el brasileño Ricardo Alves Jr. con 'A Professora de Francés' completan la sección a competición Horizontes Latinos, pero no solo ahí se alojará el talento latinoamericano.

También estará en secciones como Zabaltegi, en la que coincidirán María Alché y Benjamín Naishtat, directores de 'Pedro en el país', con la también argentina Albertina Carri, que mostrará fuera de concurso su performance 'Cine vivo, un artefacto'.

En conjunto, San Sebastián será durante una semana el altavoz del presente del cine latinoamericano, pero también de su futuro, representado por los autores que buscan una oportunidad en WIP Latam, la sección industrial dedicada a impulsar filmes en fase de producción.