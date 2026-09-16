El grupo español Cox establece en Panamá su sede regional para América

"La decisión responde al creciente peso estratégico de la región en el negocio de Cox, al concentrar aproximadamente el 95 % de su actividad", indicó el grupo español, cuyo presidente ejecutivo, Enrique Riquelme, alternará su actividad entre Panamá y España.

En un comunicado distribuido en Panamá, el Grupo Cox recalcó que en los últimos meses ha anunciado la construcción en México de lo que será la mayor desaladora de América Latina, así como nuevos proyectos energéticos en Panamá y Guatemala o la puesta en marcha de su primera concesión en Brasil.

En este contexto, la compañía cuenta con un plan de inversiones previsto superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región, con el objetivo de impulsar infraestructuras críticas para el desarrollo económico y la resiliencia hídrica y energética de estos mercados, precisó la misiva oficial.

Cox explicó que "la nueva organización combina una dirección corporativa global desde España, donde se mantiene la sede del Grupo y se gestionará la Service Co, mientras que Panamá se convertirá en la plataforma regional para las Américas y gestionará la Asset Co".

Por su parte, en México se mantendrá la gestión de todos los activos del Grupo en el país, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento tras la compra de Iberdrola México.

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"El refuerzo de la presencia regional permitirá acompañar de forma más cercana proyectos estratégicos como Rosarito, la mayor desaladora para consumo humano, recientemente adjudicada en México y llamada a convertirse en la mayor de América Latina, o en Panamá, donde Cox ha reforzado recientemente su posicionamiento con la adjudicación de un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo".

La compañía española agregó que también avanza en Guatemala con nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético, mientras que en Brasil ha puesto en operación su primera concesión de transmisión eléctrica antes del calendario previsto, dentro de una plataforma desde la que ya desarrolla más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión y subestaciones de alta tensión.

"La creación de Panamá como 'hub' regional de Cox para las Américas materializa una decisión plenamente alineada con la hoja de ruta estratégica aprobada por el Grupo, donde resulta clave estar más cerca de nuestros mercados, de nuestros socios financieros e institucionales y de los grandes proyectos que definirán el futuro del agua y la energía en la región", subrayó Riquelme.

Cox es una compañía internacional especializada en infraestructura de agua y energía con sede en España, y presencia en América, Europa, Oriente Medio y África.