El jefe antidrogas de Paraguay denuncia "persecución" tras imputación de agentes

"Es contra la institución y, en particular, contra mi gestión", dijo Rachid durante una entrevista con la radio ABC Cardinal, al ser consultado sobre si considera que hay persecución contra los funcionarios y la Senad.

Rachid rechazó el procedimiento y aseveró que tenía conocimiento de que la Fiscalía pretendía hacer "un circo" con un allanamiento a las oficinas de la Senad para detener a los oficiales en sus puestos de trabajo.

"Tan mediocre que fue el trabajo previo que ni siquiera entre ellos mismos pudieron contener la información, querían hacer de esto un circo, y en el circo hay payasos", agregó.

La Fiscalía acusa a estas personas de la supuesta filtración de información a un presunto grupo liderado por el diputado Eulalio 'Lalo' Gomes, quien murió hace más de dos años en un aparente cruce de disparos con autoridades que allanaron su vivienda.

Este martes, fuentes del Ministerio Público informaron a EFE de la imputación contra el director general Antidrogas de la Senad, Hugo Derlis Báez; el director de Inteligencia, Cristian Porfirio Amarilla, y el comandante de las Fuerzas Especiales, el coronel Aldo Pintos.

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También fueron imputadas la agente especial Alicia Vásquez y Helga Concepción Solís —sobrina de 'Lalo' Gomes—, quien se desempeñaba como agente fiscal y, además, como asistente en el Congreso.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que, según la hipótesis de los investigadores, los imputados presuntamente establecieron vínculos con funcionarios de diversas instituciones "con el fin de acceder a información reservada, influir en actuaciones y favorecer a personas relacionadas con el grupo" del fallecido diputado del gobernante Partido Colorado.

A inicios de febrero del año pasado, un juez reveló a medios locales que los datos de un celular que pertenecía a Gomes contenían indicios sobre una presunta trama de "corrupción pública" en instituciones judiciales de Paraguay.

El registro ordenado a la casa de 'Lalo' Gomes en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte) estuvo vinculado a la operación 'Pavo Real II', dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil, dentro de un caso en el que también está involucrado su hijo Alexandre Rodrigues.