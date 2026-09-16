El jefe del Ejército de la India viaja a Moscú para reunirse con la cúpula militar rusa

Durante la visita, que tiene como objetivo declarado blindar la alianza armamentística, "mantendrá conversaciones con el coronel general Andréi Mordvíchev, comandante en jefe de las Fuerzas Terrestres Rusas, sobre temas de interés mutuo, incluyendo la cooperación militar profesional y el entrenamiento".

Mordvíchev, de 49 años y galardonado con el título de Héroe de Rusia, es una figura clave en el actual organigrama militar del Kremlin. Antes de asumir el mando absoluto del Ejército de Tierra, el oficial estuvo al frente de la agrupación de tropas 'Centro', que combate en la ofensiva en Ucrania.

Este viaje se produce menos de un año después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ratificara en diciembre de 2025 un acuerdo gubernamental con Nueva Delhi para simplificar el envío mutuo de personal y equipo militar.

Dicho pacto facilita el despliegue de tropas, el uso compartido del espacio aéreo y las escalas portuarias de sus respectivos buques de guerra.

Durante su estancia en la capital rusa, el general Seth abordará también las perspectivas armamentísticas en el Centro Nacional de Control de la Defensa junto al viceministro Osmakov, encargado del sector industrial y de las adquisiciones militares.