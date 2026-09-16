El presidente del Líbano abordará con Macron las "agresiones" y la negociación con Israel

La Presidencia libanesa señaló este miércoles en un comunicado que, a su llegada a París, Aoun dijo que se reunirá con Macron para tratar "la situación en el Líbano en general y en el sur en particular, a la luz de la continuación de las agresiones israelíes contra las aldeas y localidades meridionales".

Pese a que el Líbano e Israel alcanzaron a finales de junio un acuerdo marco de seguridad tras varias rondas de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos, Israel ha continuado bombardeando el sur libanés, donde mantiene tropas que ocupan una buena porción del país vecino.

Aoun también discutirá con su homólogo francés "el curso de las negociaciones libanesas-estadounidenses-israelíes", que han sido aplazadas hasta octubre y tendrán lugar en Roma, unas negociaciones a las que se opone y no ha sido invitado el grupo chií Hizbulá.

El presidente libanés llegó a Francia para participar en una reunión preparatoria en París en apoyo al Ejército libanés, para dar respaldo al despliegue de las tropas regulares en todo el país y "limitar la posesión de armas a manos de la autoridad legítima", de acuerdo con la nota.

La reunión, organizada en el marco del Proceso de Aqaba y centrada en el futuro de las Fuerzas Armadas Libanesas, será inaugurada por Macron, Aoun y el rey de Jordania, Abdalá II, con el objetivo de trabajar sobre "un plan claro, creíble y realista" para el despliegue del Ejército libanés, según explicó el Elíseo.

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Francia espera que el encuentro permita definir las necesidades de las fuerzas libanesas y preparar un apoyo internacional que podría incluir financiación, equipamiento, inteligencia y formación.

Esto se produce en un momento en el que el Ejército libanés está tratando de desplegarse en el sur del Líbano en cumplimiento con el acuerdo marco firmado con Israel en junio, que prevé el repliegue de las tropas israelíes de las zonas meridionales libanesas y está condicionado al desarme de Hizbulá.

La ofensiva israelí contra el Líbano comenzó el 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara ataques contra Israel tras el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero, y desde entonces han muerto más de 4.300 personas y otras más de un millón han tenido que huir de sus hogares, de acuerdo con las autoridades libanesas.