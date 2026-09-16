El uruguayo Sergio Abreu finaliza labores como secretario general de la Aladi

En su discurso de despedida, Abreu recordó que inició su gestión en 2020, cuando "la pandemia global del covid-19 determinó la caída del comercio intrarregional aproximadamente en 24 %".

Entonces esta demostró "que cuando la frontera se cierra ningún país puede resolver por sí solo los problemas y que el comercio, el factor del crecimiento, es también un instrumento de resiliencia", subrayó.

"Seis años después finalizo mis funciones en plena revolución tecnológica, donde los avances de la inteligencia artificial, eje central de un cambio de época, construyen un nuevo equilibrio de poder global. Así que puedo resumir esto como me dijo un amigo: que fui un secretario general que navegó entre una crisis y una revolución", resumió Abreu.

Tras hacer entrega de su informe de gestión, el excanciller uruguayo destacó algunos hitos como la creación de una "plataforma digital moderna y gratuita para las pequeñas y medianas empresas" y la firma del acuerdo para la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de cosméticos.

Abreu dijo concluir su gestión con la idea "de que la integración es un mandato que sigue vivo, más urgente que nunca, que su concreción no es fácil y no lo será, que la voluntad política de estos tiempos necesita una mano tendida en lugar de un puño crispado y que en estos procesos y en las relaciones institucionales y de poder se intercambien más objetivos que adjetivos".

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El sucesor de Abreu será el boliviano Adhemar Guzmán Ballivián, quien fue elegido por consenso el pasado 2 de septiembre para ocupar el cargo durante el período 2026-2029.

A la despedida de Abreu asistieron el presidente Yamandú Orsi, los exmandatarios Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y el excanciller Enrique Iglesias, entre otras autoridades y diplomáticos.