Eurocámara pide investigar responsabilidad y objetivos de la entrada de migrantes en Ceuta

El reclamo queda recogido en una enmienda a un informe bajo el título "Guerra híbrida y protección de la integridad territorial y las infraestructuras críticas de seguridad y defensa de la Unión", del que era responsable la eurodiputada popular lituana Rasa Juknevičienė.

Fue la propia Juknevičienė la que incorporó esta enmienda a su texto, cuyo borrador se había remitido para el voto a pleno antes de la pausa estival y diez días antes de la entrada masiva en la ciudad autónoma española.

El párrafo enmendado, que ha prosperado por 435 votos a favor, 209 en contra y trece abstenciones, condena "el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta, perpetrado los días 30 y 31 de julio de 2026, así como la posterior invasión de la ciudad, que constituye un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro".

Los diputados "lamentan el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida dirigido contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro" y piden por ello "una investigación independiente y exhaustiva para aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución de los ataques y determinar los objetivos perseguidos".

En la misma resolución han decaído dos enmiendas de los Patriotas por Europa, familia política de Vox, en la que pedían a Bruselas revisar urgentemente la financiación europea a Marruecos para la gestión de la migración y el control fronterizo a la luz de lo sucedido en Ceuta y que, en el caso de que se confirme el papel de Rabat en el episodio, se adopten "las medidas diplomáticas, financieras y restrictivas oportunas contra los responsables".

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El texto aprobado hoy es diferente a la resolución específica sobre la situación en Ceuta que debe votarse mañana y para la que los grupos políticos han fracasado en su intento de pactar una moción conjunta.