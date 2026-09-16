'Feito pipa' representará a Brasil en los Óscar 2027 a mejor película internacional

Protagonizada por Lázaro Ramos y Yuri Gomes, la película narra la historia de Gugu, un niño de 12 años apasionado por el fútbol que vive con su abuela Dilma, quien tiene que enfrentar la posibilidad de mudarse con su padre Batista, un hombre distante y conservador.

La producción de Deberton Filmes y Biônica Filmes ya ha cosechado reconocimiento internacional tras ganar el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus del Festival de Berlín, además de cuatro Kikitos en el Festival de Gramado, incluido el premio del público a Mejor Película.

Filmada en el estado de Ceará, en el empobrecido nordeste brasileño, 'Feito pipa' superó a '100 días', de Carlos Saldanha; 'Nosso segredo', de Grace Passô; 'A Fabulosa Máquina do Tempo', de Eliza Capai; 'A Natureza das Coisas Invisíveis', de Rafaela Camelo, y 'Vicentina Pede Desculpas', de Gabriel Martins.

Este último filme puede también entrar a disputar por Brasil la preciada estatuilla, ya que actualmente compite en el Festival Internacional de Cine de Toronto y de resultar ganador el próximo domingo quedaría elegido para disputar el Óscar en la modalidad.

Con 'Feito pipa', Brasil buscará mantener su presencia en la ceremonia de la Academia de Hollywood, tras el éxito de 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, que ganó el Óscar en 2025, y las cuatro nominaciones que obtuvo 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, en 2026.

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La edición 2027 de los premios se celebrará el 14 de marzo en Los Ángeles.