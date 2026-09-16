Fernando Eimbcke lleva a Toronto 'Moscas', una historia sobre el dolor y la solidaridad

La película, incluida en el programa Centrepiece y protagonizada por Teresita Sánchez, Hugo Ramírez y el debutante Bastián Escobar, tiene en Toronto su estreno norteamericano después de competir el pasado febrero por el Oso de Oro en Berlín, donde obtuvo el Premio del Jurado Ecuménico y el Premio del Jurado de Lectores del 'Berliner Morgenpost' .

La historia se centra en Olga (Sánchez), una mujer que vive sola frente a un gran hospital de Ciudad de México y que, empujada por dificultades económicas, alquila una habitación a un hombre cuya esposa está hospitalizada.

La presencia de Cristian, el hijo de nueve años del inquilino, altera la rígida rutina de Olga y permite a Eimbcke explorar el dolor asociado a la enfermedad, los cuidados y los vínculos que surgen en situaciones de vulnerabilidad, sin necesidad de recurrir al melodrama.

"Teníamos mucha necesidad de explorar el dolor (...) de entrar a lugares como un hospital en los que hay mucho dolor, pero que igualmente son espacios sagrados de los que nadie está exento", explicó Eimbcke a EFE el pasado junio, durante la presentación de la película en México.

El cineasta también ha rechazado que 'Moscas' naciera como un filme deliberadamente político. "'Moscas' nunca se pensó como una película política. A nosotros lo que nos interesaba era contar una historia", señaló a EFE durante la Berlinale.

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Sin embargo, la cinta utiliza como escenario una realidad reconocible de Ciudad de México: la de familias que buscan habitaciones cerca de los hospitales mientras acompañan a parientes enfermos.

Ramírez destacó a EFE que esas circunstancias también revelan la precariedad del sistema sanitario y las redes de solidaridad que se crean alrededor de los centros médicos, desde el alquiler de habitaciones hasta pequeños gestos de ayuda entre desconocidos.

'Moscas', quinto largometraje de Eimbcke tras 'Temporada de patos', 'Lake Tahoe', 'Club Sandwich' y 'Olmo', fue seleccionada para representar a México en los premios Goya 2027.

Tras Toronto, su recorrido internacional continuará en el Festival de San Sebastián, donde competirá en la sección Horizontes Latinos.