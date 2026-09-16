Finaliza el estado de emergencia en Trinidad pero preparan nuevas medidas de seguridad

"No podemos mantener estados de emergencia perpetuos", declaró la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, quien afirmó que los resultados de las operaciones a gran escala llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad en este periodo fueron "un éxito".

En declaraciones a la prensa durante la última jornada del estado de emergencia, Persad-Bissessar anunció nuevas medidas para combatir la delincuencia como la puesta en marcha "muy pronto" de unidades policiales móviles.

También indicó que el Gobierno está examinando un proyecto de ley para mejorar la seguridad pública e introduciendo modificaciones en el mismo con el fin de que solo requiera una mayoría simple parlamentaria para salir adelante.

Se trata del proyecto sobre Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO, en inglés) y Medidas de Desarrollo Comunitario, el cual permitiría a las autoridades designar áreas de alta criminalidad para llevar a cabo operaciones policiales y militares coordinadas e imponer toques de queda.

La primera versión de esta legislación implicaba enmiendas constitucionales y requería una mayoría de tres quintos en ambas cámaras del Parlamento, la cual el partido gobernante no tiene en el Senado.

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Fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero no logró obtener la mayoría necesaria en el Senado debido a que algunos sectores consideran que otorga demasiado poder a la primera ministra.

Persad-Bissessar agregó que el Gobierno tomará en cuenta las recomendaciones de la oposición y de los senadores independientes antes de finalizar el proyecto.

Según el informe gubernamental, las operaciones de seguridad realizadas entre el 3 de marzo y el 10 de septiembre, durante el estado de emergencia, resultaron en 5.802 detenciones y en la presentación de cargos contra 3.552 personas (61,2 % del total).

Funcionarios de seguridad informaron recientemente que 563 detenidos serán liberados de forma escalonada.

Antes de este estado de emergencia, que fue prorrogado en dos ocasiones, hubo otra medida de excepción en el país que se extendió desde julio de 2025 hasta enero de 2026, manteniéndose vigente durante 197 días.

Por otro lado, el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, reveló que Trinidad y Tobago colabora con organismos internacionales para realizar verificaciones de seguridad a más de 24.000 migrantes que han completado el proceso de registro del país.

Este proceso de evaluación se lleva a cabo mientras el Gobierno refuerza la verificación previa a la emisión de tarjetas de registro para migrantes, con el objetivo de identificar a personas con antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de esfuerzos más amplios para abordar preocupaciones de seguridad nacional, incluidas las relacionadas con el crimen organizado y las armas de fuego ilegales.