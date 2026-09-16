Fuerzas navales de 24 países participan en Perú en ejercicios y maniobras militares Unitas

En esta ocasión participan más de 5.700 participantes, además de 26 buques, 2 submarino y 21 aeronaves, según detalló la Marina de Guerra del Perú.

Este martes, la Fuerza de Infantería de la Armada peruana inició ejercicios de planificación, coordinación y respuesta humanitaria para ensayar la interoperabilidad y respuesta ante emergencias, en una playa de Ancón, distrito del norte de la capital Lima.

En Iquitos, considerada la capital de la Amazonía peruana, fuerzas navales de Brasil, Ecuador, España, EE.UU., Paraguay y Perú desarrollarán durante una semana operaciones fluviales, terrestres y anfibias, fortaleciendo capacidades e interoperabilidad.

También habrá operaciones de buceo de altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, empleo de vehículos no tripulados y eventos de ciberdefensa.

Entre los países participantes en esta ocasión están Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina y España.

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Destacan el buque de combate litoral estadounidense Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), la fragata española Álvaro de Bazán (F-101), la fragata colombiana Almirante Padilla (FM-51), el destructor argentino Almirante Brown, la corbeta ecuatoriana Manabí (CM-12), el remolcador ecuatoriano Imbabura (RA-72) y el patrullero chileno Cabo Odger (OPV-84).

También participará el P-8 Poseidon, la aeronave de patrulla marítima de Estados Unidos, que aportará capacidades de guerra antisubmarina, antisuperficie e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Bajo el lema 'Unidos por el mar', Unitas busca así fortalecer la cooperación y capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas participantes frente a los desafíos del dominio naval en diversos escenarios.