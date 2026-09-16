Fujimori hará su primer viaje internacional como presidenta de Perú a la asamblea de ONU

El permiso de viaje para Fujimori recibió 34 votos a favor de un total de 40 senadores, con dos en contra y tres abstenciones de los senadores, al cabo de una sesión plenaria para debatir este tema, entre otros asuntos de agenda.

De acuerdo con la solicitud del Ejecutivo, la intervención de la mandataria ante las Naciones Unidas está prevista para el martes 22 de septiembre, momento en el que presentará las prioridades del Gobierno y los principales lineamientos de la política exterior peruana.

La agenda oficial también comprende reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, actividades destinadas a promover inversiones y encuentros sobre delincuencia organizada transnacional, sostenibilidad y cooperación internacional.

Sobre estos temas, la senadora del partido izquierdista Ahora Nación, Mirtha Vásquez, expresó su sorpresa por el interés de la presidenta de asistir a la Asamblea General y agregó que "ojala sus objetivos estén relacionados con la reafirmación de los derechos humanos que la ONU tanto defiende".

Vásquez también criticó que la agenda de Fujimori tenga como prioridad "destacar el papel de Perú como socio estratégico de Estados Unidos".

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Por su parte, la senadora Patricia Juárez, del partido fujimorista Fuerza Popular, insistió en que las actividades de la presidenta permitirán fortalecer el posicionamiento del Estado, buscar nuevas oportunidades de cooperación, celebrar reuniones con jefes de Estado y de Gobierno, y mantener una interlocución directa con el sistema de las Naciones Unidas.

A su turno, la senadora Lourdes Alcorta, del partido ultraderechista Renovación Popular, recordó que los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Ollanta Humala también recibieron la autorización del Congreso para participar en los encuentros de las Naciones Unidas.

La también senadora fujimorista Martha Chávez pidió dejar de lado las diferencias políticas y respaldar la participación de la mandataria, como la primera presidenta mujer elegida en la historia del país.

No obstante, la senadora Silvana Robles, del partido izquierdista Juntos por el Perú, anticipó que votaría en contra del permiso porque no puede permitir que Fujimori "pretenda eludir sus responsabilidades con viajes meramente protocolares".

Su colega de bancada, Jaime Quito, también criticó el permiso solicitado por la mandataria porque, en su opinión, "el gobierno debe asumir el liderazgo de la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad de la población", ante la ola de crimen organizado vinculado a la minería ilegal y otros delitos.