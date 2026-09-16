Fyi declara la emergencia nacional por los contagios de VIH

"Esta decisión reconoce la gravedad de la epidemia y la respuesta coordinada y urgente que nuestro país necesita ahora", dijo el martes el ministro de Sanidad del país, Atonio Lalabalavu, en una rueda de prensa en la que puntualizó que el objetivo de la medida "es reunir a las instancias gubernamentales pertinentes para proteger la salud y salvar vidas".

Los casos de VIH en Fiyi, con una población de poco menos de un millón de habitantes, han aumentado drásticamente en los últimos años. El titular de Sanidad indicó que el virus ya afecta a "uno de cada seis adultos", en contraposición a las cifras de hace cinco años, cuando la estimación "era de uno de cada 167".

En este sentido, el ministro afirmó que la prevalencia del VIH entre las mujeres que asisten a la atención prenatal ha alcanzado aproximadamente el 2 %, lo que supone que una de cada 50 embarazadas examinadas tiene VIH.

Para hacer frente a la crisis, Lalabalavu señaló que las autoridades ampliarán los servicios ya existentes, con "pruebas, tratamiento y acceso a la profilaxis preexposición (PrEP)", además de "acelerar la introducción de un programa formal de intercambio de agujas y jeringas y de métodos de prevención inyectables de acción prolongada".

En enero de 2025, Fiyi, archipiélago de unas 300 islas situado al noreste de Nueva Zelanda y al este de Australia, declaró por primera vez un brote de VIH, revelando la magnitud de la crisis de salud pública.

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Esta se ha convertido en "una de las epidemias de VIH de más rápido crecimiento en el mundo", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala al "consumo inseguro de drogas inyectables", especialmente metanfetaminas, como el principal factor de transmisión.

Entre las personas que iniciaron el tratamiento contra el VIH en 2024, el 48 % se había inyectado algún tipo de droga, indica la OMS.

Las estimaciones de ONUSIDA sugieren que el número total de personas que viven con el virus en Fiyi es superior a las cifras oficiales, debido en parte a su rápida propagación, pasando de unos 2.000 casos en 2020 a una cifra estimada de 6.100 en 2024.