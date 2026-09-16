Mundo
16 de septiembre de 2026 a la - 13:45

Gobierno de Ecuador planea movilizar a unos 7.000 voluntarios para limpiar playas y ríos

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Quito, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador planea movilizar este sábado a más de 7.000 voluntarios para limpiar playas y lechos de ríos, en una jornada que se desarrollará simultáneamente en 102 puntos del país, según anunció este miércoles en un comunicado el Ministerio de Ambiente y Energía.

Por EFE
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Durante esta campaña, que tiene como lema '¡Limpiemos juntos, salvemos vidas!', los participantes recolectarán, clasificarán y registrarán los residuos encontrados.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se conmemora el tercer sábado de septiembre y moviliza a voluntarios alrededor del mundo para contribuir al cuidado de los ecosistemas marinos y costeros.

La jornada también incluirá espacios artísticos, deportivos y culturales para promover la participación de familias, comunidades, instituciones públicas, organizaciones y empresas privadas.

En Ecuador, la iniciativa también incluye ríos y quebradas (barrancos secos), y promueve prácticas responsables relacionadas con el consumo, la prevención y el reciclaje de residuos.

Entre 2010 y 2025, la campaña convocó a 293.070 voluntarios, permitió intervenir cerca de 7.150 kilómetros de playas y cuerpos hídricos y recolectar 1,1 toneladas de residuos sólidos.