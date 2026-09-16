Gobierno de Ecuador planea movilizar a unos 7.000 voluntarios para limpiar playas y ríos

Gobierno de Ecuador planea movilizar a unos 7.000 voluntarios para limpiar playas y ríos

Quito, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador planea movilizar este sábado a más de 7.000 voluntarios para limpiar playas y lechos de ríos, en una jornada que se desarrollará simultáneamente en 102 puntos del país, según anunció este miércoles en un comunicado el Ministerio de Ambiente y Energía.