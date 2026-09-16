Gobierno de Ecuador planea movilizar a unos 7.000 voluntarios para limpiar playas y ríos

Durante esta campaña, que tiene como lema '¡Limpiemos juntos, salvemos vidas!', los participantes recolectarán, clasificarán y registrarán los residuos encontrados.
La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se conmemora el tercer sábado de septiembre y moviliza a voluntarios alrededor del mundo para contribuir al cuidado de los ecosistemas marinos y costeros.
La jornada también incluirá espacios artísticos, deportivos y culturales para promover la participación de familias, comunidades, instituciones públicas, organizaciones y empresas privadas.
En Ecuador, la iniciativa también incluye ríos y quebradas (barrancos secos), y promueve prácticas responsables relacionadas con el consumo, la prevención y el reciclaje de residuos.
Entre 2010 y 2025, la campaña convocó a 293.070 voluntarios, permitió intervenir cerca de 7.150 kilómetros de playas y cuerpos hídricos y recolectar 1,1 toneladas de residuos sólidos.