Guterres entona un 'mea culpa' global por la indiferencia ante sufrimiento en Gaza y Sudán

"En nombre de la comunidad internacional, hay un 'mea culpa' que debe expresarse, porque la comunidad internacional se ha mostrado en muchas ocasiones indiferente ante el sufrimiento de esos pueblos", declaró Guterres en su última rueda de prensa previa a la Asamblea General de la ONU antes de dejar el cargo.

El secretario general fue preguntado por si consideraba que tenía que asumir responsabilidades por "las tragedias" que la ONU no ha podido evitar, como Gaza, el Líbano o Sudán.

Sin embargo, el diplomático portugués rechazó hacerlo a título personal porque, según dijo, ha luchado "constantemente por los derechos de esas personas" pero reconoció que sí podía hacerlo en nombre de la comunidad internacional.

"Con los acontecimientos de la crisis del Golfo, hubo una tendencia a olvidar lo que estaba ocurriendo en Gaza o en Cisjordania", reconoció en una rueda de prensa previa al debate de alto nivel de la próxima Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar entre el 22 y el 28 de septiembre.

Sin embargo, aprovechó para defender que no habrá paz en Oriente Medio sin una solución a la crisis palestino-israelí, al igual que tampoco habrá paz en el cuerno de África si no se resuelve la crisis de Sudán.

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"La ONU no es solo una plataforma, es una promesa. Así que pido a los líderes internacionales que estén a la altura de la Carta de las Naciones Unidas", añadió.